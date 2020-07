Vettel in Red Bull, Helmut Marko non chiude la porta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Resta vita l’ipotesi di un ritorno in Red Bull di Sebastian Vettel. Marko: “Tutto può cambiare”. ROMA – Resta viva l’ipotesi di un ritorno di Sebastian Vettel in Red Bull. Sfumata l’ipotesi Renault, il futuro del tedesco continua ad essere in certo con la scuderia austriaca che continua a corteggiare il suo ex pilota anche se la decisione non sarà imminente. “Al momento – ha confermato ai microfoni di F1insider.com Helmut Marko – i nostri piloti sono Albon e Verstappen. Ma sappiamo che in Formula 1 tutto può cambiare“. Parole che fanno ben sperare anche se molto dipenderà dai risultati in pista del britannico visto che l’olandese sembra essere certo del posto. Mercedes ... Leggi su newsmondo

