Tra i leghisti Zaia batte Salvini E Molinari è più amato di Giorgetti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Di poco. Di pochissimo. Ma Luca Zaia, il Governatore del Veneto che al 99,99% verrà riconfermato alle elezioni regionali del 20-21 settembre, batte Matteo Salvini come gradimento tra gli elettori della stessa Lega. E' il risultato del clamoroso sondaggio realizzato in esclusiva per... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

74_greta : @Andreaang12 ??????anche iooo allora, tanto guarda a parlare con i leghisti tra poco mi ricoverano?????? - DanielaLeoni11 : @MichelaMeloni1 IN PRIMIS sono gli animalisti ad essere sconvolti per questa notizia,se poi tra gli animalisti ci s… - reginafiordelis : @sandraebasta @MariaRo99325323 Non ho parole,sono veramente avvilita e penso a Calenda che cerca gli intelligenti t… - francolarocka : • Sono un ateo, sia pure cattolico. • Uno che fascisti di merda definirebbero un 'comunista'. • Odio, polit… - nella_amari : RT @ManconiMita: Non fa ridere anche voi la totale assenza di cognizione dei leghisti? Il trucido non fa che ribadire :solo prodotti italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra leghisti Lega sondaggio: tra i leghisti Zaia batte Salvini. Molinari supera Giorgetti Affaritaliani.it Calenda apre a un “nuovo governo larghissimo con Berlusconi e con i leghisti intelligenti come Zaia”

Carlo Calenda apre a Forza Italia. Parlando di una maggioranza diversa da quella attuale, che comprenda anche gli azzurri oltre i giallorossi, il leader di Azione commenta: "Penso che sarebbe bene che ...

Regionali 2020, Fitto e Cesa al lavoro per comporre lo “squadrone” Udc. Di Donna tentata, Riccardi&co verso una civica, Di Gioia in bilico

Un turbillon di incastri e di candidature sta agitando il centrodestra di Raffaele Fitto, che in tutta Puglia deve arginare le smanie di protagonismo e i veti incrociati dei vari partiti. In provincia ...

Carlo Calenda apre a Forza Italia. Parlando di una maggioranza diversa da quella attuale, che comprenda anche gli azzurri oltre i giallorossi, il leader di Azione commenta: "Penso che sarebbe bene che ...Un turbillon di incastri e di candidature sta agitando il centrodestra di Raffaele Fitto, che in tutta Puglia deve arginare le smanie di protagonismo e i veti incrociati dei vari partiti. In provincia ...