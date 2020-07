Serie A, Corriere della Sera: “Sky vuole lo sconto sui diritti tv, spettatori in calo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Proseguono gli scontri legati alla situazione dei diritti tv della prossima stagione di Serie A. Dopo il mancato pagamento di una rata che diventerà presto una battaglia in tribunale, Sky Sport vuole ottenere dalla Lega uno sconto sulle rate del prossimo campionato di circa il 15%, adducendo come motivazione il calo sensibile degli spettatori televisivi. Tra l’undicesima giornata del girone di andata e quella di ritorno appena andata in archivio, infatti, si sono dimezzati gli spettatori: da 6 milioni a 3.5, come riporta il Corriere della Sera. Leggi su sportface

