Rangnick-Milan, una storia nata 15 anni fa: già pronto il budget per il mercato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Milan di Pioli sta vivendo una ripresa di campionato incredibile. Nelle ultime due partite i rossoneri hanno sconfitto Lazio e Juventus segnando in totale 7 gol incassandone soltanto 2. Ibra e compagni sembrano un'altra squadra rispetto a quella della prima parte di stagione e il feeling con l'allenatore si vede sempre di più. Nonostante il momento positivo la società ha già scelto l'allenatore per la prossima stagione: Ralf Rangnick.Milan - Rangnick: IL CLUB FISSA IL budgetcaption id="attachment 905319" align="alignnone" width="300" Rangnick Red Bull (getty images)/captionIl tedesco dalla prossima stagione non solo sarà l'allenatore, ma anche il direttore sportivo scalzando di fatto Paolo Maldini. Secondo quanto riportato da SkySport la ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : #Milan, Sandro #Tonali obiettivo per il centrocampo: i rossoneri proveranno ad inserirsi nella corsa al 2000 del Br… - FBiasin : Ha rimesso insieme il #Milan, ha trovato gli incastri giusti, ha tutti i giocatori dalla sua parte. Nei panni di… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Mercato #Milan ?? I rossoneri continuano a lavorare e provano a chiudere per #Szoboszlai del… - Angelredblack1 : @AlexanderVella5 @il_milanista__ @NonEvoluto Lo ha preso Rangnick. È più sensato che voglia portarlo al Milan. - ItaSportPress : Rangnick-Milan, una storia nata 15 anni fa: già pronto il budget per il mercato - -