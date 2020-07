Psoriasi, il peso invisibile sulla psiche (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci sono malattie che lo specialista riconosce facilmente, perché le lesioni si manifestano sulla pelle, la parte più in vista del nostro corpo. Ma la Psoriasi, che interessa circa due milioni e mezzo di persone in Italia e in un caso su dieci può assumere caratteristiche di particolare gravità, spesso non lascia segni solo sull’epidermide, ma anche sullo stato emotivo delle persone, influendo sulla qualità di vita delle persone. Per “liberarsi” e parlare del proprio vissuto può essere utile raccontare la situazione. È la proposta della campagna Psoriasi visibile-Impatto invisibile. Non solo pelle Chi soffre di Psoriasi, soprattutto se di forma moderata e severa (esistono diversi livelli di gravità della ... Leggi su dilei

INCHEON, Corea del Sud--(BUSINESS WIRE)--Celltrion Healthcare ha annunciato che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato l'espansio ...

