Playstation Plus: Sony celebra i 10 anni con abbonamenti Plus annuali in palio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare due nuove iniziative per la celebrazione del decimo anniversario di Playstation Plus: l’NBA 2K20 Special Cup e il PS Plus anniversary contest, l’esclusivo concorso dedicato ai 10 anni del servizio. L’NBA 2K20 Special Cup, realizzato in collaborazione con 2K Games ed ESL Italia, è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di mettere in mostra le proprie doti cestistiche. Basterà registrarsi, a partire da oggi, mercoledì 8 luglio, sul sito di ESL oppure utilizzando, sulla dashboard di Playstation 4 (PS4), l’app “Eventi” e, a seguire, la sezione “Tornei”. Successivamente, si potrà scegliere a quale giornata – denominata “One Day Cup” – partecipare, per provare a rientrare nel gruppo dei migliori otto ... Leggi su gamerbrain

