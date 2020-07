Palinsesto 2020/2021 Food Network e Home&Garden Tv, Giallo e DPlay Plus, cosa vedremo e quando (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nelle ore in cui i principali palinsesti tv, specialmente dei canali a tema, vengono rivelati con l’entusiasmo di chi si prepara a una stagione ricca di spunti, non potevamo mancare le ‘pagine’ dedicate a quelli che sono i programmi e le novità e le conferme di alcuni Network specifici e a tema: come Food Network e Home&Garden Tv. Che cosa prevede il Palinsesto 2020/2021 di Food Network e Home&Garden Tv? Andiamo a scoprirlo insieme. Palinsesto 2020/2021 Food Network e Home&Garden Tv: quali programmi ci aspettano Food Network, per la stagione che verrà vanta tanti ritorni. Le novità avranno un filo comune: il racconto dei sapori del Sud. Giusina in cucina si trasforma una vera e propria serie. La famiglia Polese parlerà delle ricette della tradizione campana. Invece Home & Garden Tv lancerà titoli internazionali, ma ... Leggi su italiasera

