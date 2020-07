“La Panda torna a casa”: ritrovata l’auto rubata alla Croce Rossa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – “La Panda torna a casa”. La Croce Rossa di Ercolano annuncia che l’auto donata per l’emergenza e usata dai sanitari per consegnare spese solidali, rubata appena due giorni fa, è stata ritrovata. Fondamentale è stato l’intervento dei carabinieri che hanno iniziato tempestivamente le ricerche concludendole ieri pomeriggio quando hanno avvistato l’automobile nei pressi di Torre Annunziata. “La solidarietà e l’amore per il prossimo caratterizzeranno sempre l’opera della Croce Rossa Italiana e di coloro che operano per essa ed all’interno di essa. Abbiamo attraversato e continuiamo ad attraversare momenti davvero difficili, ma con il prezioso supporto di tutti siamo sicuri che li supereremo alla grande. Ancora Grazie a tutti”, è con queste parole ... Leggi su anteprima24

cubillius : @_House_M_D @DaliaDaliaanfo La Panda l'ha lasciata in via d'Estinzione?! - Matteo19221 : @_House_M_D @DaliaDaliaanfo Bugatti....Ho preferito acquistare la panda perché non mi piaceva il pulsante dell aria… - Sebla991 : RT @_House_M_D: @DaliaDaliaanfo No, non è lei... ma stamattina al bar e l’hanno vista arrivare cosi... (ha detto che la panda non partiva)… - DaliaDaliaanfo : RT @_House_M_D: @DaliaDaliaanfo No, non è lei... ma stamattina al bar e l’hanno vista arrivare cosi... (ha detto che la panda non partiva)… - _House_M_D : @DaliaDaliaanfo No, non è lei... ma stamattina al bar e l’hanno vista arrivare cosi... (ha detto che la panda non… -