Incendiato il portone di un'abitazione nella notte, paura a Contrada (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 01'40 della notte appena trascorsa, sono intervenuti a Contrada, in via Sant'Agata, per un incendio che ha interessato un portone in legno di un edificio del posto. Le fiamme che hanno danneggiato il portone, sono state spente e messo in sicurezza l'area. Non si sono registrate persone coinvolte.

