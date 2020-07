Il punto sui macelli 'focolaio' in provincia di Mantova (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - Sono settanta i lavoratori positivi e duecento quelli messi in quarantena nei 5 macelli e salumifici del Mantovano che costituiscono il focolaio al momento più preoccupante in Lombardia. Lo riferisce Ats Val Padana, contattata dall'AGI, precisando che in seguito allo screening a tappeto risultano avere contratto il coronavirus 54 lavoratori domiciliati in provincia di Mantova, 4 in quella di Cremona e i restanti in Emilia Romagna. Fonti sindacali e sanitarie assicurano tuttavia che "la situazione è sotto controllo". I lavoratori sono per lo più italiani, indiani, ghanesi e in misura minore dell'est europa. Al momento una sola persona risulta ricoverata in condizioni non gravi, mentre la maggior parte non presenta sintomi oppure ne ha di lievi. L'attività è stata sospesa in 4 impianti su 5 dopo che il Servizio di ... Leggi su agi

