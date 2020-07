Il ct della Serbia: “Consiglio a Maksimovic di prolungare col Napoli” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il commissario tecnico della Serbia, Ljubisa Tumbakovic, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Seguo molto il calcio italiano e i giocatori che militano in serie A. Maksimovic nelle ultime partite ha fatto delle ottime prestazioni con Gattuso. È in gran forma e in fiducia. Sta giocando meglio e sta crescendo. Con la Juventus, in finale di Coppa Italia ha giocato molto bene ed è quella la strada da seguire per diventare un riferimento del Napoli e della nostra Nazionale. Consiglio a Maksimovic di prolungare il contratto con il Napoli. È importante che ci sia un allenatore che lo vede bene come Gattuso. Non è il momento di cambiare piazza. Apprezzo molto la Lazio e credo che il futuro di Milinkovic-Savic dipenda solo da lui. Peró per me forse ora potrebbe cambiare squadra e approdare in uno dei top club ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : della Serbia C'è stata la guerra, in Serbia? East Journal Coronavirus nel mondo, gli Usa via dall'Oms. Notte di scontri a Belgrado dopo nuovo lockdown

Ancora un nuovo record di casi di contagio negli Stati Uniti: 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University, che portano il totale a quasi tre milioni. Oltre 1.100 persone s ...

Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell, sosteniamo ruolo Ue nella mediazione

Domenica a Bruxelles si terrà poi un incontro tra il primo ministro del Kosovo Hoti e il presidente della Serbia Vucic, nell'ambito del dialogo facilitato dall'Unione europea tra Belgrado e Pristina.

