Filerà tutto liscio come l’olio? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per inquadrare la situazione e ipotizzare il futuro del settore dell’olio d’oliva italiano occorre fare una doverosa premessa. Covid-19 o non Covid-19, i problemi strutturali e commerciali erano noti da tempo, nonostante il prestigio e produzioni qualitativamente superiori – che però oscillano tra il 2 e il 4% dell’intera produzione nazionale, con volumi che nel 2018 hanno superato di poco le 12 mila tonnellate. Parliamo di un settore, poi, che non è del tutto autosufficiente, e dove le importazioni – oltre ad alimentare le industrie di imbottigliamento per l’export – servono anche a soddisfare la domanda interna. In Italia è infatti presente un’importante industria di imbottigliamento, che rende il nostro Paese il naturale crocevia degli scambi internazionali, nonché il principale importatore e il secondo ... Leggi su linkiesta

