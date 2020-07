Effetto Adr e Ponte Genova Atlantia su in borsa dopo i regalini (Di mercoledì 8 luglio 2020) La reazione degli investitori non si è fatta attendere. dopo il rinnovo delle concessioni aeroportuali per due anni anche ad Aeroporti di Roma e l'assegnazione della gestione del nuovo Ponte di Genova ad Atlantia, il titolo del gruppo infrastrutturale controllato dai Benetton sale a Piazza Affari. Non di molto (sotto il èpunto percentuale), ma è ìun andamento che spicca in una seduta negativa dove la borsa di Milano si allinea agli altri listini europei e finisce in rosso. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Adr Coronavirus, AdR annuncia riapertura area imbarco e aeroporto Fiumicino Il Messaggero Mediazione a costi ridotti e arbitrato semplificato

Un nuovo arbitrato semplificato, più veloce e a costi ridotti, e una mediazione a tariffe agevolate. Sono queste le misure più importanti disciplinate dal pacchetto di iniziative straordinarie messe i ...

STOCKS TO WATCH- Giovedì 2 luglio

Di seguito i titoli in evidenza il 2 luglio. MPS - Ha firmato il contratto preliminare per la vendita ad Ardian di un portafoglio di proprietà immobiliari. Per la maggior parte degli immobili il perfe ...

Un nuovo arbitrato semplificato, più veloce e a costi ridotti, e una mediazione a tariffe agevolate. Sono queste le misure più importanti disciplinate dal pacchetto di iniziative straordinarie messe i ...Di seguito i titoli in evidenza il 2 luglio. MPS - Ha firmato il contratto preliminare per la vendita ad Ardian di un portafoglio di proprietà immobiliari. Per la maggior parte degli immobili il perfe ...