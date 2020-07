“E’ stata la mano di Dio”, Paolo Sorrentino torna a girare a Napoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo vent’anni, il regista premio Oscar torna a Napoli per dirigere il suo nuovo film targato Netflix dal titolo dedicato a Diego Maradona: “E’ stata la mano di Dio”.Si intitola “E’ stata la mano di Dio” il nuovo film che Paolo Sorrentino dirigerà per Netflix e di cui inizierà a breve le riprese a Napoli. Prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, il film riporta il regista premio Oscar a girare nella sua città a vent’anni dal primo film, “L’uomo in più”. Sorrentino ha dichiarato: “E` stata la mano di Dio è, per la prima volta nella mia carriera, un film ... Leggi su 2anews

luigidimaio : È stata una nottata lunga ma abbiamo portato a casa un importante provvedimento. Con il #decretosemplificazioni app… - LegaSalvini : ++ VIOLATA LA CARTA DI TREVISO, SELVAGGIA LUCARELLI DEFERITA DALL'ORDINE DEI GIORNALISTI ++ (AGI) - Milano, 7 lug.… - AMorelliMilano : #Milano, rom assaltano bancomat e rubano auto minacciando armi in pugno gli automobilisti. Ebbene, dove è stata rit… - zazoomblog : “E’ stata la mano di Dio” Paolo Sorrentino torna a girare a Napoli - #stata #Paolo #Sorrentino #torna - LiveForMyBoys1D : RT @lwtawalls: Fonti anonime (io) dicono che sia stata scattata nell’Olimpo. La leggenda narra che se si fissa anche per un solo secondo in… -

Ultime Notizie dalla rete : “E’ stata Cinema: morto Kirk Douglas, aveva 103 anni Il Mattino