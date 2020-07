Daydreamer - Le ali del sogno trama 9 luglio 2020: Can e Sanem in trappola (Di mercoledì 8 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama anticipa che Can e Sanem finiranno insieme in trappola, ma sarà l'occasione per fare chiarezza. Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che Can e Sanem finiranno insieme in trappola nell'azienda della zia. Sanem e Can si occupano della campagna di Remide ma finiscono per rimanere chiusi dentro la sua azienda. Dopo aver passato una notte turbolenta, tra sguardi e cose non dette, Can informa Sanem che partirà presto per l'estero. Prima che la ... Leggi su movieplayer

