Cose nostre 8 luglio storia dei fratelli Luciani uccisi dalla mafia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mercoledì 8 luglio su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Cose nostre. L'appuntamento è in seconda serata. Il programma di approfondimento su fatti di cronaca, è tornato con una nuova edizione. Cose nostre 8 luglio Luigi ed Attilio Luciani trucidati Cose nostre questa sera presenta uno speciale sulla drammatica vicenda dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, trucidati da killer spietati della mafia garganica. I due innocenti furono uccisi solo perché avevano assistito all'omicidio del boss. Luigi e Aurelio, avevano rispettivamente 47 e 43 anni. Erano due contadini onesti che, come ogni giorno, di mattina presto, erano a

