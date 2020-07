Candyman e The Forever Purge: posticipate le date di uscita (Di mercoledì 8 luglio 2020) Blumhouse ha annunciato che le date di uscita di Candyman e The Forever Purge sono state posticipate a causa della chiusura delle sale. Candyman e The Forever Purge hanno due nuove date di uscita: il 16 ottobre 2020 e il 9 luglio 2021. Universal ha annunciato i cambiamenti dei due titoli della Blumhouse, come accaduto con Halloween Kills, a causa dei problemi legati alla riapertura delle sale. Al centro della trama di Candyman ci sarà un giovane che si trasferisce con la fidanzata, la direttrice di una galleria d'arte Brianna Cartwright, in un lussuso edificio di Cabrini. La carriera da pittore sembra in stallo e Anthony decide, dopo l'incontro con un vicino, di creare un'opera ... Leggi su movieplayer

