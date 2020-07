Btp Futura 2020: interessi, tassi e quanto rendono. Via all’emissione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Btp Futura 2020: interessi, tassi e quanto rendono. Via all’emissione Il BTP Futura procede la sua ottima strada anche dopo il secondo giorno di collocamento. Gli ordini per il titolo di Stato hanno superato quota 1,684 miliardi in base ai dati riportati sul mercato telematico Mot. Sono state registrate oltre 4 miliardi di sottoscrizioni, per l’esattezza 4,054 miliardi. Il termine della fase di collocamento è prevista per venerdì 10 luglio 2020 (5 giorni a differenza del BTP Italia 2020, per il quale erano 3 i giorni). Si ricorda che il BTP Futura prevede cedole step up, che sollecitano i risparmiatori a mantenerlo in portafoglio. La maggiore convenienza proviene dal premio fedeltà, riservato a chi manterrà il titolo fino a scadenza e che è variabile in base all’andamento del Pil nominale nazionale. Segui Termometro Politico su ... Leggi su termometropolitico

