Bouchard: “Uno dei miei figli giocherà a golf” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Eugenie Bouchard su Twitter ha scritto che uno dei suoi figli giocherà di sicuro a golf. Una frase molto random, nella quale però la canadese mostra stima per uno sport che diverse volte le abbiamo visto praticare seppur con risultati altalenanti. Nei commenti qualcuno si è divertito con le GIF, una delle quale mostra proprio la canadese impegnata con la mazza da golf. one of my kids is definitely going to be a golfer — Genie Bouchard (@genieBouchard) July 8, 2020 Leggi su sportface

