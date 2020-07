Bonus auto: come funziona l’incentivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) In questo video tratto da Agorà su Twitter Mario Rossi di Quattroruote spiega come funziona il Bonus auto ovvero l’incentivo per acquistare auto meno inquinanti: “Con il decreto rilancio il governo è intervenuto per aumentare la dotazione di 100 milioni di euro che si aggiungono ai 70 già previsti per il 2020, metà dei quali è già stata spesi. Il meccanismo è lo stesso, si va ad esaurimento dei fondi, il Bonus viene prenotato sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo Economico al momento dell’acquisto dal venditore”. L’incentivo è fino a 3mila euro per chi acquista una moto elettrica o ibrida che diventano 4mila se viene anche rottamato un veicolo da euro 0 a euro 3. Il contributo che viene riconosciuto e’ pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro e sale al 40% del ... Leggi su nextquotidiano

