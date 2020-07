Atalanta, Gasperini: “Noi da scudetto? E’ nelle mani della Juventus” (Di giovedì 9 luglio 2020) “La parola scudetto non può ronzare, è nelle mani della Juventus qualunque sia il risultato della prossima giornata. Sarà una partita difficile, hanno dimostrato di essere la squadra più forte. Intanto pensiamo alla certezza aritmetica per la Champions, poi cercheremo di arrivare davanti a Lazio e Inter”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta per 2-0 sulla Sampdoria. “In questo momento non facciamo corsa su nessuno, sapevamo benissimo che sarebbe stata una partita difficile – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – La Samp sta benissimo dal punto di vista fisico, siamo stati molto bravi perché match del genere si rischia di giocarli con il fioretto: sono felice ... Leggi su sportface

