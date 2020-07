Whirlpool Napoli, sciopero totale il 17 (Di martedì 7 luglio 2020) sciopero in tutti gli stabilimenti italiani del gruppo Whirlpool per venerdì 17 luglio. Lo proclamano unitariamente Fim, Fiom e Uilm con «fortissima contrarietà verso le posizioni assunte da Whirlpool e dal ministero dello Sviluppo, ancora una volta finalizzate a propinare una generica reindustrializzazione per assecondare la chiusura del sito di Napoli e il disimpegno dall’Italia». «Al governo chiediamo di smettere di avallare l’impostazione aziendale e svolgere l’analisi dei costi del sito di Napoli chiesta da un anno». In più i … Continua L'articolo Whirlpool Napoli, sciopero totale il 17 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

