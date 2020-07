Valencia, per il post Celades c’è Laurent Blanc (Di martedì 7 luglio 2020) È Laurent Blanc l’indiziato numero uno per prendere il posto di Celades sulla panchina del Valencia. Stando a quanto riportato dall’Equipe Blanc potrebbe tornare ad allenare una squadra di calcio quattro anni dopo la sua ultima esperienza al Paris Saint-Germain, conclusasi appunto nel 2016. L’ex ct della Nazionale francese è la prima opzione per il Valencia che va alla ricerca di un tecnico con grande esperienza in campo internazionale e che conosca peraltro anche la lingua spagnola. Questione di ore prima della possibile fumata bianca. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Valencia per Blanc pronto al ritorno da allenatore: c’è il Valencia per lui ItaSportPress Obafemi Martins, l'acrobata del goal: da promessa con l'Inter al campionato cinese

L'avventura di Martins al Valencia, invece, si interrompe anticipatamente nel marzo 2013, quando il giocatore si paga la clausola rescissoria da 3 milioni di euro per approdare a 28 anni a titolo ...

Champions League 2020, sorteggio quarti e semifinali: la guida

Venerdì 10 luglio dalle 12 a Nyon gli accoppiamenti per quarti di finale e semifinali ... che agli ottavi di finale ha eliminato il Valencia. Gli altri club qualificati sono Lipsia, Paris ...

