Scuola primaria, alla porta i maestri non laureati in Scienze della formazione dal 2002 (Di martedì 7 luglio 2020) Arrivano le prime lettere di licenziamento per i seimila docenti della primaria che avevano fatto ricorso contro la sentenza che nel 2017 ha dichiarato il loro titolo di studio non più abilitante, se ottenuto dopo il 2002, quando per insegnare è diventata obbligatoria la laurea in Scienze della formazione. Il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi e ora gli insegnanti dovranno rinunciare al posto fisso, ottenuto con riserva e tornare a fare i supplenti. Nonostante il divieto di licenziamento per Covid 19, queste persone verranno lasciate a casa. A spiegare le ragioni di questa soluzione è Rita Frigerio, della segreteria nazionale della Cisl Scuola: “È dallo scorso anno che questi contenziosi sono soccombenti e con il Decreto Dignità i diplomati magistrali assunti in ruolo che perdono la causa e vedono risolto il loro contratto a tempo ... Leggi su ilfattoquotidiano

