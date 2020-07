Le previsioni meteo di mercoledì 8 luglio (Di martedì 7 luglio 2020) Le previsioni meteo di mercoledì 8 luglio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Giornata all’insegna del bel tempo al Sud. Le previsioni meteo di mercoledì 8 luglio – Bel tempo su quasi tutta le penisola italiana dove non sono previsti fenomeni di rilievo. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali ad eccezione di possibili addensamenti sulle Alpi Ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore settentrionale ad eccezione di possibili addensamenti che interesseranno i rilievi alpini. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 30 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno anche al Centro con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno solo i rilievi ma ... Leggi su newsmondo

