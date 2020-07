Il Milan ribalta la Juve, 4-2 ed ora è quinto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nell'anticipo serale della 31.a giornata di Serie A, il Milan batte 4-2 la Juventus in rimonta e tiene aperto il campionato. Accade tutto nella ripresa in una partita pazza che vede i bianconeri andare avanti di due gol nel giro di sei minuti con l'eurogol di Rabiot (47') e il solito timbro di Ronaldo (53'), tanti quanti ne bastano al Milan però per segnarne tre con Ibra su rigore (62'), Kessie (66') e Leao (67'). Nel finale poker di Rebic.La Lazio invece è sconfitta a Lecce 2-1 e dice praticamente addio alle speranze di scudetto. Dal canto suo i salentini piazzano un colpo salvezza non indifferente visto che scavalcano il Genoa al terz'ultimo posto. Genoa che oggi affronterà il Napoli a Marassi. I biancocelesti vanno avanti con Caicedo al 5`, ma il Lecce prende campo e pareggia al 30` con Babacar. Dopo un rigore sbagliato da Mancosu nel recupero del primo tempo, ... Leggi su ilfogliettone

