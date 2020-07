House Party: ospiti 7 luglio 2020 con Il Volo, Benji e Fede e tanti altri (Di martedì 7 luglio 2020) Stasera in tv martedì 7 luglio 2020 va in onda su Canale 5 in prima serata la replica della seconda puntata di House Party con protagonisti Il Volo e Michelle Hunziker. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti dello show. SCOPRI COSA C’È IN TV House Party: ospiti 7 luglio 2020 con Il Volo e Michelle Hunziker Padrona di casa sarà la prima ballerina francese Tamara che mette ordine sulla scena con le visite dei tantissimi ospiti che interverranno. Dopo l’enorme successo del primo appuntamento, condotto da Maria De Filippi insieme a Sabrina Ferilli, questa settimana vedremo al timone di House Party Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone ossia Il Volo insieme a Michelle Hunziker. Tra brillanti sketch i quattro si esibiranno anche in Smile, colonna sonora del film cult Tempi moderni scritta dal Maestro del cinema Charlie Chaplin. Inoltre ... Leggi su cubemagazine

Per la prima serata in tv, martedì 7 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "Torno indietro e cambio vita", con Raoul Bova e Giulia Michelini. Marco è sposato con una donna bellissima e ha un figli ...

