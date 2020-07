Genoa – Napoli – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di martedì 7 luglio 2020) Genoa – Napoli si affronteranno domani sera alle ore 19:30 per la 31a giornata di Serie A, in quella che fino a due anni fa era una gara all’insegna del gemellaggio tra le due tifoserie. Adesso invece è solo una partita delicatissima per i padroni di casa che devono scongiurare il pericolo retrocessione. Genoa – Napoli: come arrivano alla gara Il Genoa è reduce dal pareggio strappato a Udine proprio all’ultimo istante della gara dopo essere stato sotto per 2-0. Il punto è servito a poco per la classifica visto che i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono sempre due. La squadra di Nicola deve assolutamente battere il più quotato avversario per allontanarsi dalle sabbie mobili della zona bassa della classifica. Il Napoli ha invece reagito subito dopo il k.o. subito a Bergamo, battendo per 2-1 la Roma in casa, grazie ad una ... Leggi su giornal

