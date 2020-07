Deodorare le ascelle in modo naturale: con la limetta! (Di martedì 7 luglio 2020) Deodorare le ascelle in modo naturale: con la limetta! Il lime, o limetta (dall’arabo “lim”), è un frutto che appartiene alla famiglia delle Rutaceae, genere Citrus, specie C. x aurantifolia. La x della tassonomia ufficiale sta a significare che si tratta di un ibrido, ottenuto dall’incrocio tra il Citrus micrantha e il cedro. L’albero del lime produce frutti di forma più o meno sferica e di colore verde o giallo, con un diametro tra i tre e i sei centimetri. La limetta è una eccellente fonte di vitamina C e viene spesso adoperata per condire le pietanze e dare sprint alle bibite. Deodorare le ascelle in modo naturale: con la limetta! Il sudore è un meccanismo che serve a regolare la temperatura corporea. C’è una sostanza, nel sudore, che si chiama dermicidina e che, come parte del sistema immunitario, può ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Deodorare ascelle Deodorare le ascelle in modo naturale: con la limetta! NonSoloRiciclo