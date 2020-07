Coronavirus, l’allarme dell’Onu: “Presto altre pandemie se non si protegge l’ambiente” (Di martedì 7 luglio 2020) Da Ebola al West Nile Virus alla Mers, l’elenco delle zoonosi, le infezioni che ‘saltano’ dagli animali all’uomo, era già lungo prima che arrivasse il Sars-Cov-2, e se non si inizierà a proteggere l’ambiente si allungherà ulteriormente nei prossimi anni. L’allarme è in un rapporto dell’Unep, l’agenzia dell’Onu per l’ambiente, e dell’International Livestock Research Institute, che individua dieci strategie da adottare per ridurre i rischi. Circa il 60% delle infezioni umane ha un’origine animale, spiega il rapporto, e di tutte le malattie infettive emergenti il 75% ha fatto un salto di specie da un altro animale all’uomo. Gia’ ora, spiega il rapporto, due milioni di persone l’anno muoiono per zoonosi ‘dimenticate’, dalla rabbia alla tubercolosi bovina, e ... Leggi su meteoweb.eu

