Calciomercato Napoli, quattro rinnovi in ballo e Dries Mertens prova a convincere José Callejon (Di martedì 7 luglio 2020) Dries Mertens sta provando a convincere Josè Callejon a rinnovare il suo contratto con il Napoli. I due sono molto amici, il belga sta insistendo perché il compagno riveda la propria posizione. Aurelio De Laurentiis ha offerto all’esterno spagnolo un prolungamento di un anno all’ingaggio attuale, ovvero 3 milioni di Euro, ma il giocatore gli ha chiesto due anni di contratto. Per questo la trattativa si è arenata: tra le parti sono continuati i contatti, ma nessuna delle due pare disponibile a cambiare idea. Diverse le situazioni di Piotr Zielinski, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysay, calciatori con il contratto in scadenza attualmente nel giugno 2021. Il rinnovo del centrocampista polacco ormai dovrà essere soltanto annunciato, mentre per quello relativo al difensore centrale serbo Nikola Maksimovic, il discorso è avviato ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - DiMarzio : #Osimhen appena atterrato a #Napoli per vedere la città e incontrare il @sscnapoli @SkySport #calciomercato - DiMarzio : A #Napoli arriva #Osimhen. La prima foto - ForzAzzurri1926 : ?? CLAMOROSO - INDIZIO DI MERCATO? IL BRASILIANO DEL BARCELLONA A NAPOLI ?? - sscalcionapoli1 : Parisi: 'Osimhen pronto per un'esperienza al Napoli, Koulibaly potrebbe essere ceduto' #calciomercato -