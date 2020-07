Batwoman non va in onda oggi, Mediaset fa slittare gli ultimi episodi al prossimo autunno? (Di martedì 7 luglio 2020) Batwoman non va in onda oggi e lo stesso succederà anche martedì prossimo o gli altri giorni della settimana visto che Mediaset Premium ha cambiato la programmazione di Premium Action facendo sedere in panchina la bella eroina rossa. A causa dell'emergenza Covid la serie è andata in onda negli Usa in una versione "ridotta" con solo 20 episodi e un finale forzato rimandando tutto alla seconda stagione salvo poi essere travolta da uno sconvolgente colpo di scena ovvero l'addio di Ruby Rose. Presto la produzione alzerà il velo su quelle che saranno le novità delle serie The CW e, molto probabilmente, anche sul secondo capitolo della serie.Al momento non si capisce bene chi presterà il volto a Kate Kane ma quello che è certo è che la seconda stagione ci sarà. Alcuni parlano di un possibile re-casting altri ancora (e questa ... Leggi su optimagazine

