Tragedia a San Vito lo Capo, si tuffa e rischia la paralisi (Di lunedì 6 luglio 2020) Grave incidente per un ragazzo di 27 anni nel mare di San Vito lo Capo. Il giovane rischia adesso di rimanere paralizzato dopo un tutto a mare. La giornata al mare di trasforma in una Tragedia. Il giovane, 27 anni originario di Trapani, ha subito un grave trauma alla colonna vertebrale. La Tragedia si è consumata ieri pomeriggio durante un tuffo nelle acque di San Vito Lo Capo. I sanitari dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, hanno disposto questa mattina il trasferimento alla Neurochirurgia del Civico di Palermo. Un incidente simile a quello avvenuto giorno 1 luglio a Cefalù. Un n ragazzo di 25 anni di Genova ha battuto la testa contro uno scoglio dopo un tuffo dal molo. Una Tragedia che si è consumata questa mattina al porto della cittadina normanna in provincia di Palermo. Così la giornata al mare trascorsa con gli amici si è ... Leggi su direttasicilia

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia San Tragedia a San Domenico, Francesca perde la vita a soli 23 anni UdineToday Grosso albero cade sulla Tiburtina tra Tagliacozzo e Sante Marie, automobilista salvo per miracolo

Tagliacozzo. Improvvisamente poco fa è avvenuto un fatto che poteva tramutarsi in tragedia. Sulla Tiburtina Valeria tra Sante Marie e Tagliacozzo un grosso albero si è improvvisamente distaccato dal t ...

Castellammare - Paura a via Nocera, tronco d'albero sfiora i binari della Circum

«Si è sfiorata la tragedia». L'allarme lanciato questa mattina dal consigliere comunale Tonino Scala, sempre in merito ai lavori che si stanno eseguendo per poi realizzare un secondo tunnel nella coll ...

