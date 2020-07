Tennis, Serie A1: TC Italia vittorioso grazie ad un super Sonego, bene TC Parioli (Di lunedì 6 luglio 2020) La Serie A1 è ufficialmente ripartita, dopo il rigoroso stop dettato dalle situazioni sanitarie emergenziali dovute al Coronavirus. Fra i tanti giocatori talentuosi impegnati, ha impressionato il rendimento di un super Lorenzo Sonego, protagonista di recenti settimane straripanti e principale fautore della vittoria del suo TC Italia nei confronti del TC Palermo, sconfitto in casa, per ciò che concerne il girone 4. Nel girone 1, il Selva Alta Vigevano di Filippo Baldi e Roberto Marcora ha sconfitto per 4-2 il Match Ball Siracusa, in seguito ad testa a testa piuttosto equilibrato e risoltosi con le sfide di doppio. Buone notizie anche per i sostenitori dello Sporting Club Sassuolo, che ha dominato il match contro il CT Maglie grazie all’apporto decisivo di Roberto Carballes Baena. Il Tennis Club Parioli ha ben figurato nel girone 2, superando per 4-2 il ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Serie Tennis, serie b squadre: parte bene l'Alghero Alghero News Stamani a Vicopelago al via il campionato femminile di A1

La formazione lucchese sfida il Canottieri Casale in cui milita Sara Errani, la ex numero cinque nella classifica mondiale e che è favorito per lo scudetto LUCCA A Vicopelago, con inizio delle sfide ( ...

TENNIS: SERIE A1. CT PALERMO CEDE AL TC ITALIA DI SONEGO E TRAVAGLIA

PALERMO - Una gran bella giornata di sport quella vissuta domenica sui campi del Ct Palermo, impreziosita dalla presenza di due top 100 Atp quali Lorenzo Sonego campione assoluto italiano a Todi e Ste ...

