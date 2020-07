Scooter contro auto a Castel Volturno: muore 19enne, grave il gemello (Di lunedì 6 luglio 2020) Stavano rientrando dal mare, quando i due centauri sono rimasti vittima di un grave incidente a Castel Volturno: uno è morto sul colpo, l’altro lotta per la vita. Un 19enne morto e il gemello ferito gravemente: è il drammatico bilancio di un incidente avvenuto nella serata di ieri a Castel Volturno, nel Casertano, tra lo Scooter su cui viaggiavano i due fratelli, residenti nel vicino comune di Villa Literno, e un’auto condotta da una donna della Sierra Leone. I carabinieri della Compagnia di Mondragone hanno accertato che i due gemelli stavano tornando da una giornata di mare, e percorrevano via Veneto nella località Pinetamare, quando hanno impattato violentemente contro la vettura della donna che viaggiava nella stessa direzione, e si accingeva a girare in una traversa sulla sinistra. I due centauri, che da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, ... Leggi su 2anews

I ragazzi stavano tornando da una giornata di mare. Percorrevano via Veneto nella località Pinetamare, quando si sono scontrati con una vettura che viaggiava nella stessa direzione e si accingeva a gi ...

