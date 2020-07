Pronta anche l’Amazfit Band 5, rivale interna della Xiaomi Mi Band 5 (Di lunedì 6 luglio 2020) Una degna rivale per la Xiaomi Mi Band 5 potrebbe arrivare internamente con l'Amazfit Band 5 prodotta da Huami. La FCC ha difatti posto la propria certificazione al prodotto, di cui alcune specifiche la condurranno a competere direttamente con la Xiaomi Mi Band 5, tra cui lo schermo AMOLED, le tante modalità sportive di cui è possibile tenere traccia, la misurazione continua del battito cardiaco, l'impermeabilità fino a 5 ATM e la connessione al GPS dello smartphone per monitorare il percorso effettuato. La batteria dell'Amazfit Band 5 avrà una capacità di 125mAh, che è poi la stessa che troviamo a bordo della Xiaomi Mi Band 5 (il tutto dovrebbe tradursi in un'autonomia di circa due settimane). Non sappiamo in cosa esattamente differiranno le due smart-Band (probabilmente nell'equipaggiamento software o nel design, dato che quanto a ... Leggi su optimagazine

matteosalvinimi : Per chi commette queste atrocità, italiano o straniero che sia, è pronta la legge della Lega per pene più severe, a… - alesaura : @FraVonV io pronta anche al lago organizziamo delle date - tvbusiness24 : #Tim sta trattando per la creazione di una Newco: Fiberco. In esclusiva con Kkr, gestirà la rete secondaria in fibr… - Adrialenti : RT @itsmegreiss: @proteggimiric Anche togliersi le lenti a contatto, soprattutto se te le dimentichi addosso e ti ricordi di averle nel mom… - __hellobrother_ : Anche tu eri un bel personaggio, te ed Allison eravate una bella coppia (ora avrò tutto il fandom contro), ogni vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronta anche Pronta anche l’Amazfit Band 5, rivale interna della Xiaomi Mi Band 5 OptiMagazine Calciomercato Juventus, clamoroso inserimento su Dzeko

Leggi anche–> Juve, le ultime di mercato. Su Dzeko anche l’Inter di Conte. L’interesse maggiore per il centravanti bosniaco resta però quello dell’Inter. ALL’INTER PER DZEKO – Per la serie, a volte ri ...

Gateau di patate e zucchine crude

Il gateau di patate e zucchine crude è una variante di quello classico, la ricetta è facile e veloce da preparare ed è comoda per i pasti di tutti i giorni o per eventi e cene speciali. Potete utilizz ...

Leggi anche–> Juve, le ultime di mercato. Su Dzeko anche l’Inter di Conte. L’interesse maggiore per il centravanti bosniaco resta però quello dell’Inter. ALL’INTER PER DZEKO – Per la serie, a volte ri ...Il gateau di patate e zucchine crude è una variante di quello classico, la ricetta è facile e veloce da preparare ed è comoda per i pasti di tutti i giorni o per eventi e cene speciali. Potete utilizz ...