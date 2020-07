“Ma stanno davvero insieme?!”. Belen, questa sì che è grossa (Di lunedì 6 luglio 2020) In un’intervista radiofonica al programma La Zanzara, Nina Moric aveva apostrofato Belen con epiteti del tenore di “strega cattiva” e “viado” e l’aveva infine accusata anche di girare “nuda” per casa davanti al bambino nato dalla sua relazione con l’ex fidanzato Fabrizio Corona. La cosa era finita in tribunale con accusa per diffamazione ma oggi sembra essere acqua passata. In quel di Capri e nel bel mezzo della tumultuosa separazione tra Belen e Stefano De Martino nella quale secondo Dagospia sarebbe coinvolta Alessia Marcuzzi, sempre io sito di Roberto D’Agostino lancia il nuovo “flash”: “All”Anema e Core’ (noto locale di Capri ndr) l’ex signora De Martino, al fianco del suo nuovo moroso Giangi Antinolfi… Dopo aver balbettato una canzone si è fatta consolare dalla sua ex ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : ????SENZA PAROLE! Autostrade in Liguria bloccate a causa dei litigi nel governo? Ne approfittano i trafficanti con c… - matteosalvinimi : Parlano i dati, sbarchi triplicati. Col 'buonismo' stanno rovinando l'Italia. Ma non dobbiamo stancarci di far sen… - marcodimaio : In Veneto stanno aumentando i casi di contagio. #Zaia chiede misure più severe (fino ad ipotizzare una sorta di ric… - MariaV75811 : RT @lucatwitting7: 'Quando ero giovane, ricordavo tutto, che fosse successo realmente o no, ma ora le mie facoltà stanno scemando, e presto… - giojoong : @mercuryjoonie RIPETIAMO TUTTI INSIEME: il problema non sono i bts MA LE/GLI ARMY (premessa, io non li stanno) -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma stanno Meloni: «La coalizione è unita. Hanno provato a comprarci con la mangiatoia del decreto Rilancio» Corriere della Sera