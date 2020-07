La cagnolina bianca e marrone di «7 anni, sterilizzata» non cerca casa: è stata adottata 5 anni fa (Di lunedì 6 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 4 luglio su Facebook è stata pubblicata una foto di un cane accompagnata da un testo che invita le persone a chiamare un numero di telefono per adottarlo. Si legge: «7 anni, sterilizzata. La padrona non può più tenerla e vuole portarla al canile. Per favore, se non potete adottarla almeno condividete che forse riusciamo a trovarle una casa». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Immagine pubblicata il 4 luglio 2020 – Fuori contesto La foto del cane e la richiesta di aiuto è stata originariamente pubblicata il 12 maggio 2015. Il cane è stato adottato pochi giorni dopo ... Leggi su facta.news

bianca_caimi : RT @LidaSezOlbia: Sono stati trovati dentro una busta sul ramo di un albero, sicuramente qualcuno li ha lanciati. Quattro cuccioli di pochi… - bianca_caimi : RT @LidaSezOlbia: Questa è una vera adozione del cuore. La nostra Mami Duchessa, dopo tanti tanti anni al rifugio oggi è andata a casa. Una… - bianca_caimi : RT @massimo4951: Bassotta di 3 anni taglia piccola .si consiglia adozione come figlia unica .la cagnolina è già stata sterilizzata ,… -

Ultime Notizie dalla rete : cagnolina bianca La cagnolina bianca e marrone di «7 anni, sterilizzata» non cerca casa: è stata adottata 5 anni fa - Facta facta.news “Vediamoci… sul Serio!”, all’orto botanico di Romano spettacoli in sicurezza

La terribile pandemia da Covid-19 ha sconvolto il nostro modo di vivere, abbiamo dovuto attuare un rapido cambio di passo, ci è stato chiesto di interrompere le nostre abitudini, di fermarci, di “non ...

Sardegna “sconosciuta”: i luoghi più belli e meno turistici da scoprire

Accanto alla Sardegna più famosa e modaiola ce n’è un’altra meno conosciuta, quella fatta di spiagge bianchissime, di natura incontaminata e selvaggia, ben lontana da ombrelloni e lettini sul litorale ...

La terribile pandemia da Covid-19 ha sconvolto il nostro modo di vivere, abbiamo dovuto attuare un rapido cambio di passo, ci è stato chiesto di interrompere le nostre abitudini, di fermarci, di “non ...Accanto alla Sardegna più famosa e modaiola ce n’è un’altra meno conosciuta, quella fatta di spiagge bianchissime, di natura incontaminata e selvaggia, ben lontana da ombrelloni e lettini sul litorale ...