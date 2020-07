Inter-Bologna, l’amarezza di Conte: “Sono molto deluso, siamo a un livello più basso di quello che mi immaginavo” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Quando sono arrivato ho trovato una squadra preconfezionata. Cerco tutti i giorni di lavorare per migliorarla ma devo dire che siamo a un livello molto più basso di quello che mi immaginavo”. Sono queste le parole di Antonio Conte dopo la bruciante sconfitta subita a San Siro dall’Inter per 2-1 per mano del Bologna. “Una partita che stavano dominando e che potevamo vincere e portare a casa in tranquillità. Ora”, ha aggiunto il tecnico nerazzurro, “è giusto mettersi tutti in discussione. Io ho la mia parte di responsabilità perché sono il responsabile della squadra, ma anche i giocatore devono capire che così non va”. L'articolo Inter-Bologna, l’amarezza di Conte: “Sono molto deluso, siamo a un livello più basso di quello che mi immaginavo” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

