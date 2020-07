Il Werder si salva e resta in Bundesliga: contro l’Heidenheim basta il 2-2 (Di lunedì 6 luglio 2020) Si spegne il sogno dell’Heidenheim che, dopo 98 minuti, vede schiantarsi sul 2-2 i sogni di promozione in Bundesliga. Si salva, quindi, il Werder Brema che, dopo lo 0-0 dell’andata, ha la meglio per via della regola dei gol in trasferta. La squadra di Kohfeldt passa in vantaggio dopo 3′ grazie all’autorete di Theuerkauf ma, all’85’, Kleindienst pareggia e regala speranza ai padroni di casa. Al 94′, però, Augustinsson chiude i giochi, rendendo inutile il rigore trasformato da Kleindiest allo scadere. Foto: profilo Twitter ufficiale SV Werder Brema L'articolo Il Werder si salva e resta in Bundesliga: contro l’Heidenheim basta il 2-2 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

