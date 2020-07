Fedez: critiche da Don Lello e lui attacca la Chiesa dei preti pedofili (Di lunedì 6 luglio 2020) Il cantante ha risposto ad un video pubblicato dal sacerdote che riguarda il testo dell’ultima sua canzone nella quale fa una critica alla Chiesa e ai preti pedofili, ed è scontro social con Fedez che di certo non gliele manda a dire… Don Alberto ha pubblicato delle storie su Instagram parlando della canzone di Fedez e attirando così l’attenzione del rapper. Al centro della polemica che ha alzatoArticolo completo: Fedez: critiche da Don Lello e lui attacca la Chiesa dei preti pedofili dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Fedez critiche

SoloDonna

Chiara Ferragni, che in questi giorni è andata a Zurigo per le cure della sua cagnolina, è stata criticata duramente sul suo profilo Instagram. L’influencer ha condiviso uno scatto in biancheria intim ...Fedez lo aveva anticipato a Fanpage che la prossima canzone rischiava di portargli qualche problema. Ora sappiamo perché e il nome è "Roses", il nuovo singolo con Dargen D'Amico. In un'intervista di q ...