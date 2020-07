Ennio Morricone si è scritto un necrologio: "A mia moglie Maria il più doloroso addio" (Di lunedì 6 luglio 2020) “A mia moglie Maria il più doloroso addio”. Ennio Morricone lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è voluto scrivere da solo in prima persona e che domani, riferisce l’amico di famiglia e suo legale Giorgio Assumma, verrà pubblicato su tutti i quotidiani e che ha come intestazione “Ennio Morricone, sono morto”.Il Maestro premio Oscar ricorda con particolare affetto il regista Giuseppe Tornatore e altri amici, abbraccia i figli, i nipoti “spero che comprendano quanto li ho amati”. E spiega perché ha dato disposizione per funerali privati “per una sola ragione: non voglio disturbare”. Leggi su huffingtonpost

