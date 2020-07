Ennio Morricone aveva scritto il suo necrologio “A mia moglie, il più doloroso addio” (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone se ne è andato con lo stesso stile che lo ha contraddistinto tutta la vita. Prima di morire aveva scritto di suo pugno un necrologio per se stesso in vista della sua dipartita. “Non voglio disturbare”. Ennio Morricone se ne è andato a 91 anni, con lo stesso stile e la stessa umiltà che avevano contraddistinto la sua vita piena di successi e amore. Il Maestro era stato ricoverato al Campus biomedico circa un mese fa, dopo una caduta dovuta ad un malore dovuto ad un disturbo respiratorio che gli aveva provocato la frattura del femore. Operato immediatamente, Ennio Morricone è stato poi ricoverato in medicina interna, dove è deceduto sempre per complicanze respiratorie. Oggi ha oarlato il primario emerito di ortopedia e professore ordinario all’Università Campus Biomedico di Roma Vincenzo ... Leggi su chenews

