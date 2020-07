Catania, risoluzione consensuale con Sottil (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Andrea Sottil. Analogamente, si congedano dal nostro club il collaboratore tecnico Salvatore Gentile ed il preparatore atletico Cristian Bella. Ai tre apprezzati professionisti, l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera. Catania, risoluzione consensuale con Sottil ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

