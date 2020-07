Addio a Nick Cordero, aveva solo 41 anni: sconfitto dal coronavirus dopo 90 giorni in ospedale (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ morto l’attore di Broadway Nick Cordero. aveva solo 41 anni e da mesi stava combattendo contro il coronavirus. Purtroppo ieri sera, domenica 5 luglio 2020, ha perso la sua battaglia contro questa brutta bestia. Si è spento nel ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles dopo più di 90 giorni in terapia. Era stato in coma farmacologico per alcune settimane prima di svegliarsi, ma la moglie Amanda Kloots raccontava, proprio pochi giorni fa, di come il marito fosse ancora debole. Ad annunciare la triste dipartita è stata sua moglie attraverso un dolce messaggio su Instagram: “Da oggi Dio ha un angelo in più in cielo. Nick era una luce che brillava, amico di tutto, bello da ascoltare. Era un attore e musicista incredibile. Ha amato la sua famiglia ed ha amato essere un padre e un marito”. Leggi anche –> Ennio Morricone è morto, ... Leggi su urbanpost

Addio Nick Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Addio Nick