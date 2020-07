«Vinco in Toscana e lascio Bruxelles»: la Ceccardi annienta Parenzo. Anche Telese applaude (video) (Di domenica 5 luglio 2020) Susanna Ceccardi straccia David Parenzo. La candidata alla presidenza della Regione Toscana in quota leghista mette a tacere il verboso conduttore di In Onda. E su La7 va in onda un gustosissimo show a cui persino il coriaceo Luca Telese deve arrendersi e riconoscere all’ospite in collegamento punto, set e partita… La Ceccardi annienta Parenzo a In onda su La7 Le domande rivolte da Parenzo alla Ceccardi sono insidiose e rivolte alla ospite di turno con quella stizza sardonica tipica dello stile “giornalistico” del conduttore de La7. Ma non solo l’europarlamentare del Carroccio vede il bluff: lo smaschera pure, profanandolo con una serie di repliche secche e rimpalli al fair play, credibilità delle affermazioni politiche e vis sibillina delle domande dei suoi interlocutori. Insomma, in poche parole, la Ceccardi dà una bella lezione di ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : «Vinco in Toscana e lascio Bruxelles»: la Ceccardi annienta Parenzo. Anche Telese applaude (video)… - NadiaMAI4 : RT @coledoni: Regionali in Toscana #Ceccardi della Lega....vinco e mi dimetto da parlamentare europea......Spero che i toscani non siano co… - castell32082033 : RT @coledoni: Regionali in Toscana #Ceccardi della Lega....vinco e mi dimetto da parlamentare europea......Spero che i toscani non siano co… - PetrazzuoloF : RT @coledoni: Regionali in Toscana #Ceccardi della Lega....vinco e mi dimetto da parlamentare europea......Spero che i toscani non siano co… - pietro_busacca : RT @coledoni: Regionali in Toscana #Ceccardi della Lega....vinco e mi dimetto da parlamentare europea......Spero che i toscani non siano co… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinco Toscana Susanna Ceccardi: "Vinco in Toscana e mi dimetto da europarlamentare" La7 Coronavirus: 9 nuovi casi in Toscana. 3 sono in provincia di Grosseto

FIRENZE – In Toscana sono 10.276 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% ...

Susanna Ceccardi: "Vinco in Toscana e mi dimetto da europarlamentare"

Plexiglas a scuola, ministra Azzolina: "Fake news ...

FIRENZE – In Toscana sono 10.276 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% ...Plexiglas a scuola, ministra Azzolina: "Fake news ...