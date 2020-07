Recensisce negativamente un libro, blogger insultata dall’ufficio stampa: “Ragnatele nella f**a” (Di domenica 5 luglio 2020) blogger Recensisce negativamente il libro, l’ufficio stampa la insulta: “Troppe ragnatele nella f**a” Chi, in qualità di scrittore, non ha mai ricevuto nella vita una recensione negativa? Alcuni, però, non riescono ad accettarle e finiscono per commettere scivoloni imperdonabili. Questo è quello che è accaduto ieri pomeriggio su Instagram. Daisy, una blogger che gestisce l’account Instagram “Lettriceperpassioneblog”, ha pubblicato un post con una recensione del libro “Vite strappate in Italia dagli anni ’70 ad oggi” di Antonella Betti, edito Editrice Italia Semplice. Daisy, con toni pacati ed educati, ha spiegato (in modo piuttosto semplice e chiaro) di non essere riuscita ad arrivare fino in fondo alla lettura, ma ha comunque ringraziato l’ufficio stampa (esterno alla casa editrice, sottolineiamo) ... Leggi su tpi

