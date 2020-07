Inter-Bologna in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 5 luglio 2020) Inter e Bologna si sfidano nella 30ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming La domenica calcistica della 30ª giornata di Serie A si apre con la sfida fra l’Inter di Antonio Conte e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri sono terzi in classifica con 64 punti e possono portarsi a -1 dalla Lazio, seconda in graduatoria, i felsinei invece si trovano al 12° posto con 38 punti e possono lottare per l’Europa League. Inter-Bologna: la partita si giocherà domenica 5 luglio 2020 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d’inizio alle ore 17.15. A dirigere il match sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Inter-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Squadra al lavoro verso #InterBologna! Non ci si ferma mai ?? - CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - satirassy : RT @GabCM8: Dybala a segno da 5 partite consecutive in Serie A, due goal da fuori area e tre slalom tra le difese avversarie Inter ? Bolo… - EyoHart : RT @GabCM8: Dybala a segno da 5 partite consecutive in Serie A, due goal da fuori area e tre slalom tra le difese avversarie Inter ? Bolo… -