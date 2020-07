Fase 3: a fine settembre la Milano Design City per ‘rilanciare la città’ (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) – Dopo quattro mesi di stop, dovuti all’emergenza Covid-19, Milano torna a organizzare eventi: dal 28 settembre al 10 ottobre si terrà ‘Milano Design City’, “appuntamento voluto dal Comune di Milano in collaborazione con i principali operatori del mondo del Design cittadino per rilanciare e far tonare la città il punto di riferimento internazionale per la cultura del progetto”, spiega il Comune. Fino al 31 luglio sarà possibile presentare all’amministrazione proposte e idee per mostre, installazioni, workshop, dibattiti e incontri. L'articolo Fase 3: a fine settembre la Milano Design City per ‘rilanciare la città’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Marche14Tony : RT @PoliticaPerJedi: Il 'vadi lei' di Berlusconi al modesto e incolore Tajani (che fa fine e non impegna), in questa delicata fase di possi… - mauro40981997 : @FunkyDancer_ @LiberoFreedom ci fregheranno,la UE a ottobre elargirà l'elemosina per evitare la rivoluzione,ma chie… - ClaudioR00 : @90ordnasselA difesa a 3 di merda, nei secondi tempi sempre la stessa storia. oh con luciano spalletti, che ho odia… - pureathearthes : sono in fase emo post fine libro - michatredici197 : @FootballAndDre1 No, questi sono capaci di tutto, amche di perdere 16 punti da qui alla@fine del campionato. Deluso… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase fine HTTP/1.1 Server Too Busy