E’ morta Maria D’Avalos, l’ultima principessa della casata arrivata a Napoli con Alfonso d’Aragona (Di domenica 5 luglio 2020) Maria D’Avalos è morta all’età di 94 anni. La principessa si è spenta nella ‘sua’ Napoli. Napoli – E’ morta all’età di 94 anni Maria D’Avalos, l’ultima principessa della casata che è giunta a Napoli con Alfonso d’Aragona. Una scomparsa che chiude un capitolo della storia italiana con la famiglia della donna che ha avuto grande importanza nel nostro Paese. Il suo decesso è stato ricordato sui social (e non solo) con molte personalità che nelle prossime ore andranno a salutare per l’ultima volta la donna. Con la famiglia D’Avalos che in Italia non avrà più eredi. Chi era Maria D’Avalos Un nome importante per Maria D’Avalos visto che la sua antenata con lo stesso nome è stata uccisa dal marito e cugino Carlo Gesualdo e cantata ... Leggi su newsmondo

